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ABD Temsilciler Meclisi’nde 4. turda da Başkan seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yaşanan krizin ardından 4. turda da başkan seçilemedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:19
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ABD Temsilciler Meclisi’nde 4. turda da Başkan seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisi’nde 4. turda da Başkan seçilemedi
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ABD Temsilciler Meclisi’nde dün başlayan başkanlık seçiminde kriz büyüyor. ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde devam eden başkanlık seçimlerinde 4. turda da sonuç çıkmadı. Seçimlerde öne çıkan Demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy 201 ve diğer Cumhuriyetçi aday Byron Donalds 20 oy aldı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nde 4. turda da başkan belirlenememesinin ardından düzenlenen 5. turda oy verme işlemi başladı.

ABD’de 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Başkanı ilk turda seçilemedi
ABD’de 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuktan 222’sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Temsilciler Meclisi’nin yeni Başkanını seçmek için yapılan oylamada 6 aday yarışmış, Başkan olmak için gereken en az 218 oyu hiçbir aday alamamıştı. Ülke tarihinde 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilememişti.

Üçüncü tur oylamada, Demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ise 202 oy almış, seçim yarışı çarşamba öğleden sonraya ertelenmişti. Demokratların Hakeem Jeffries’i desteklediği ve Cumhuriyetçilerin oylarının ise 2 aday arasında bölünmesi Cumhuriyetçi Parti’de parti içi muhalefet olarak yorumlandı. ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar.

Temsilciler Meclisi’ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü
ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.

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