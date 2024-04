Pateniyle dehşet saçtı

Bursa’da bir genç kask ve koruması olmadan, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerlemeye çalıştı.

Bu kadarı da pes dedirtti. Her gün trafikte yeni bir olaya şahit olunuyor. Genelde makas atan sürücüler dikkat çekerken, bu defa da bambaşka bir şeye şahit olundu. Patenli genç akıllara durgunluk verdi.

Çevre yolu Demirtaş mevkiinde kaskı ve korumalığı olmayan genç, gözünü karartarak anayolda seyir halinde olan 31 SA 770 plakalı kamyonun yan kısmına tutunarak ilerledi.

Anayol olmasına rağmen ilerlemeye devam eden gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.