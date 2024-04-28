Pateniyle dehşet saçtı

Kaynak: İHA
Pateniyle dehşet saçtı
Patenli genç trafiğe aldırış etmeden canını hiçe sayarak kamyona tutunarak ilerledi.

paten.jpg

paten2.jpg

paten3.jpg

Bursa’da bir genç kask ve koruması olmadan, anayol üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerlemeye çalıştı.

Bu kadarı da pes dedirtti. Her gün trafikte yeni bir olaya şahit olunuyor. Genelde makas atan sürücüler dikkat çekerken, bu defa da bambaşka bir şeye şahit olundu. Patenli genç akıllara durgunluk verdi.

Çevre yolu Demirtaş mevkiinde kaskı ve korumalığı olmayan genç, gözünü karartarak anayolda seyir halinde olan 31 SA 770 plakalı kamyonun yan kısmına tutunarak ilerledi.
Anayol olmasına rağmen ilerlemeye devam eden gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

İlgili Haberler
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiler
Cezaevinden çıktı hırsızlığa devam etti
Cezaevinden çıktı hırsızlığa devam etti
Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı
Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı
Son Haberler
Bülent Uygun el sıkıştı Spor
Bülent Uygun el sıkıştı
Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı Magazin
Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı
Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı Gündem
Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı
Fen Bilgisi ile Din Kültürü dersleri eş güdümlü olarak işlenecek. Fen Bilgisine tevhit ayarı Gündem
Fen Bilgisi ile Din Kültürü dersleri eş güdümlü olarak işlenecek. Fen Bilgisine tevhit ayarı
İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi Dünya
İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi
Benzin yüklü tren yandı Dünya
Benzin yüklü tren yandı