Fenerbahçe darmaduman

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe darmaduman
Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını kazanan Fenerbahçe'nin Sarı Melekleri'ne Çin Ligi'nin dev takımlarını gözünü dikti. Sarı Lacivertlilerde ayrılıklar bir bir gerçekleşiyor.

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı yenerek yedinci kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Avrupa ve özellikle de Çin'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler yağıyor.

Bu nedenle yeni sezon öncesi Sarı Lacivertlilere yeniden yapılanma yolu gözüktü.

2023-2024 sezonunu iki kupa ile tamamlayan ekip, transfer döneminde hareketli günler yaşıyor.

2021'den bu yana takımda forma giyen Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva, Çin'in Tianjin Bohai Bank takımına transfer oldu.

Aynı şekilde, sezon başında Fenerbahçe'ye katılan diğer Rus milli oyuncu Irina Fetisova da Tianjin'e geçiş yaptı.

ALİ KOÇ ÖNLEM ALACAK

Her iki oyuncunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Fedorovtseva'nın Çin ligi sona erdikten sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Ancak Fetisova hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Başkan Ali Koç'un bu durumu yönetimle görüşeceği öğrenilirken Sarı Lacivertlilerin bu duruma çare aradığı da ifade edildi.

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