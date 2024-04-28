Özgür Özel kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı. 'Biz bilmez miyiz Ankara'da İstanbul'da işe koyalım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından zafer kazandığı il ve ilçe belediyelerine ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Özel, bu ziyaretler kapsamında Manisa Yunus Emre Belediyesine ziyarette bulundu.

Yapılan ziyaret sırasında basın mensuplarına bir takım açıklamalarda bulunan Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları ziyarette neler konuşulacağını açıkladı.

Avrupa’da Erdoğan’ın görüştüğü birçok liderin sosyal demokrat olduğunu hatırlatan Özel, uzun yıllardır kaybedilmiş olan devlet geleneklerinin hatırlatılması konusunda seçimlerin birinci partisi olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini açıkladı.

Bu konuları konuşmak için Erdoğan ile görüşeceklerini belirten Özel sonuç alındığı takdirde diyalog kanallarının açık tutulacağını belirtti.

“KARDEŞİM İŞSİZ”

Özel’in açıklamalarında dikkat çeken konulardan birisi de kardeşinin, 2017 yılında yapılan Adalet Yürüyüşü’nden bu yana işsiz olduğunu açıklaması oldu. Kendisinin o dönem yürüyüşe katılmak için çalıştığı bankadan izin istediğini ancak bankanın bu izni vermediğini belirten Özel, kendisinin ana muhalefet partisi lideri olmasının kardeşini kayırmayacağını belirterek, “Biz bilmez miyiz, Ankara’da İstanbul’da işe koyalım” dedi ve şunları söyledi:

“Bizim ailelerimiz, dedelerimiz, yoksulluk görmüş büyüklerimiz memuriyetten gelen, emekli maaşıyla geçinen insanlar. Buradan söylüyorum; kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşünden beri işsiz.

Çalıştığı bankadan Adalet Yürüyüşü için izin istedi 60 gün izni olduğu halde izin vermediler. Kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işi bıraktı. Onu yaptığı için Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz. Ama bilmez miyiz? İstanbul belediyesinde işe koyalım.

Ankara belediyesinde işe koyalım. Sonra EYT çıktı, emekli oldu hala işsiz. İş bulursa kendi bulur. Ama asla ve asla abisi ana muhalefet lideri diye asla kayırılmaz.

Ne Semih Balaban'ın, ne Ferdi Zeyrek'i, ne Özgür Özer'in, ne herhangi bir belediye başkanımızın buna ihtiyacı yok. Ailelerimizin buna ihtiyacı yok. Biz Türkiye'ye örnek olacağız.

Bu ülkede nelerin olduğunu, nasıl yönetildiğini, nasıl yandaşların kayrıldığını hep birlikte yaşadık. Biz şimdi bizim yandaşlarımızın kayrılması için bu belediyeyi devir teslim almadık. Bir devri bitirmek yeni bir devir açmak için geldik.”