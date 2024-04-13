ABD, Ukrayna'ya F16 transferini onayladı

Kaynak: Nexta
ABD, Ukrayna'ya F16 transferini onayladı
Norveç basınına sızan bilgilere göre Ukrayna'nın bir süreden beri beklediği karar bir kaç güne resmileşecek.

Ukrayna'nın hava savunma sisteminde yaşanan zafiyeti gidermek için ABD'den talep ettiği F16 uçakları hakkında kararın verildiği söyleniyor.

Norveç'te yayın yapan Nettavisen Nyheter Gazetesi'nde bu sabah çıkan habere göre ABD, 22 Norveç F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya transferini onayladı.

Ukrayna'ya verilecek uçaklardan sadece 12'si uçuşa elverişli durumda. Diğer 10 tanesi ise yedek parça olarak kullanılacak.

Gazetede yer alan habere göre Norveç ayrıca az sayıda da olsa F16 motoru, uçuş simülatörleri ve savaş uçaklarının bakımına yönelik ekipman yardımında da bulunmayı planlıyor.

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