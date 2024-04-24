ABD üniversiteleri karıştı. Öğrenciler polisle çatışıyor

Geçtiğimiz günlerde New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi'nde yaşanılan bir İsrail karşıtı bir gösteri sırasında üniversite yönetiminin polisi çağırması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin öğrencilere sert bir şekilde müdahele etmesi ülke genelinde büyük bir infiale sebep oldu.

Columbia Üniversitesi’nde yaşananlardan sonra New York, MIT, Taft, Harvard, Yale gibi Amerika’nın önde gelen üniversitelerinin kampüsleri bir anda çadırlarla doldu. Öğrenciler 7/24 protesto haline geçti.

Columbia Üniversitesi yönetimi polisi suçlayan bir açıklama yaparak öğrencilerin İsrail karşıtı sloganlar atmasına karşı olmadıklarını ama bunların arasında Hamas ajanlarının olduğu korkusuyla böyle bir girişimde bulunduklarını bildirdi. Fakat bu açıklama öğrencilerin öfkesini dindirmeye yetmedi.

Amerika'nın siyasetçilerini, bürokratlarını, ceo'larını yetiştiren, diğer bir tabirle Amerika'yı ayakta tutan üniversitelerde eğitim gören bireyler polisle çatışması ilk kez yaşanan bir durum değil. Ama ilk kez Amerikalı gayrimüslim öğrenciler Filistin için polisle çatışıyorlar. Bu da özellikle Amerikan ve Avrupa kamuoyunda ciddi bir tartışmaya konu oluyor.

"TÜRK MEDYASI BUNLARIN HİÇBİRİNİ VERMİYOR"

Youtube kanalı üzerinden yayınladığı son videoda Amerikan üniversitelerinde patlak veren öğrenci olaylarını mercek altına yatıran Ardan Zentürk, Amerikalı öğrencilerin Filistin için polisle çatışması hakkında “Bunu bana 20 yıl önce biri söyleseydi ‘Hayal gücün çok kuvvetli, seni alkışlıyorum’ derdim. İnanın bana, ben de inanmazdım böyle bir şeye” diye konuştu.

MIT kampüsünde Hristiyan öğrencilerin Müslüman öğrencilerle birlikte namaza durmasına da değinen Zentürk “Türk medyası bunların hiçbirini vermiyor. Görüntüler var. Yasak olmasa ben buradan kullanacağım ama YouTube ‘Sen izinsiz görüntü kullandın’ diye anında müdahele ediyor” ifadelerini kullandı.

Amerika’daki üniversite olayları hakkında Joe Biden’ın “Üniversitelerde artan Yahudi düşmanlığına karşıyım” açıklamasından sonra gazetecilere yönelik sarf ettiği “Hiçbiriniz Gazze’de yaşananları doğru düzgün vermiyorsunuz. Filistin'de neler yaşandığını da Amerikalılar tam bilmiyor” ifadelerine de değinin Zentük, Biden'ın bu sözlerini “toparlama girişimi” olarak nitelendirdi. Usta gazeteci, Hilal İnternational Yahudi Öğrenciler Konseyi’nin yayınladığı bir bildiri ile yetkililerden korunma talep etmesinin de ilginç olduğunu ifade etti.