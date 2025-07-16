ABD üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son ekonomik veriler, küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Haziran 2025 verilerine göre, ABD'de üretici fiyatları beklentilerin aksine sabit kaldı. Bu durum, aylardır süren yüksek enflasyon endişelerinin ortasında piyasalar için adeta bir nefes alma molası oldu. Gıda ve enerji dışı çekirdek üretici fiyatları da bir önceki aya göre değişim göstermedi. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

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HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Mayıs 2025'te yüzde 0.3'lük artış gösteren üretici fiyatları, Haziran 2025'te sabit kalarak piyasa beklentisi olan yüzde 0.2'lik artışın altında gerçekleşti. Bu şaşırtıcı sonucun arkasında, özellikle hizmet sektöründeki fiyat düşüşleri etkili oldu. Hizmet fiyatları yüzde 0.1 gerilerken, bu düşüşte seyahat ve konaklama hizmetlerindeki yüzde 4.1'lik keskin düşüş başı çekti. Otomobil ve otomobil parçaları perakendeciliği, mevduat hizmetleri ve havayolu yolcu hizmetleri gibi alanlardaki fiyat düşüşleri de genel tabloya katkıda bulundu.

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EMTİA FİYATLARI YÜKSELİŞTE AMA GENEL ETKİ SINIRLI

Hizmet sektöründeki düşüşe karşın, mal fiyatları cephesinde küçük bir yükseliş yaşandı. Haziran 2025'te mal fiyatları yüzde 0.3 artış göstererek Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışta iletişim ve ilgili ekipman fiyatlarındaki yüzde 0.8'lik artış önemli rol oynadı. Benzin, konut elektriği, konserve, pişmiş veya tütsülenmiş kümes hayvanları, et ve kabuklu yemiş fiyatlarındaki yükselişler de mal fiyatları artışını destekledi. Ancak hizmet sektöründeki belirgin düşüş, genel üretici fiyat endeksinin sabit kalmasına yol açtı.

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YILLIK ENFLASYONDA UMUT VEREN GERİLEME

Enflasyonla mücadelede en çok merak edilen konulardan biri olan yıllık üretici enflasyonu da sevindirici bir tablo çizdi. Yıllık üretici enflasyonu yüzde 2.3'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mayıs 2025'te bu oran yüzde 2.7 seviyesindeydi ve piyasa beklentisi yüzde 2.5 idi. Çekirdek ÜFE'deki yıllık artış oranı da yüzde 3.2'den yüzde 2.6'ya düştü. Bu düşüşler, Fed'in enflasyonla mücadelesinin meyvelerini vermeye başladığına dair güçlü sinyaller olarak yorumlanıyor.

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PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN KARARLARINDA

Son bir yılda, küresel ekonomideki en sıcak tartışma konularından biri, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları oldu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma politikaları, piyasaların odağındaydı. Gelen son üretici fiyat verileri, Fed'in gelecekteki faiz artırımı kararlarını etkileyebilir. Enflasyonun yavaşlaması, Fed'in daha az agresif bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak, henüz kesin bir sonuca varmak için erken olduğu ve piyasaların önümüzdeki dönemde açıklanacak tüketici fiyat endeksi gibi diğer önemli verileri de yakından takip edeceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olabilir mi, yoksa geçici bir rahatlama mı yaşanıyor, bunu zaman gösterecek.