ABD üssüne kamikaze İHA ile saldırı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne henüz kim tarafından atıldığı bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığına dair henüz bir bilgi yokken, ABD tarafından olaya ilişkin açıklama da yapılmadı.

Haseke'de ABD güçlerinin bulunduğu Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, kim tarafından atıldığı bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar gerçekleştiriyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor. Bölgenin il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye devleti ve İran destekli grupların kontrolü altında.

İran’ın desteklediği gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine ara ara roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR ABD ÜSLERİNE SALDIRIYOR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023'teki bir konuşmasında, İsrail'in Gazze’ye saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki sözde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Bu konuşmanın ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere, kamikaze dron ve roketlerle saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstleniyor.