ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler

Kaynak: AA
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler
ABD'nin Suriye'deki Tenef bölgesindeki üssüne kamikaze İHA'lar ile saldırı girişimi düzenlendi.

Suriye'nin Humus şehrinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse kim tarafından atıldığı bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, Humus'un Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece saatlerinde ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen iki kamikaze İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, iki İHA'yı üsse ulaşmadan çöl bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Üssün yakınındaki sivil yerleşime düşen İHA'lardan biri, iki çocuğun hafif yaralanmasına sebep oldu.

Saldırı hakkında ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun bulunduğu üslere silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar gerçekleştiriliyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine ara ara roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

“DİRENİŞ GÜÇLERİ HAREKETE GEÇECEK”

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023'teki konuşmasında İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki sözde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söyledi.

Bunun sözlerin ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere kamikaze dron ve roketlerle saldırılar gerçekleştirilmeye başlandı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstlendi.

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