ABD vatandaşı Moskova'da gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD vatandaşı Moskova'da gözaltına alındı

Moskova Soruşturma Komitesi müfettişleri, daha önce holiganlık nedeniyle tutuklanan bir ABD vatandaşıyla ilgili olarak bir hükümet yetkilisine karşı şiddet uygulanmasına ilişkin iddianame kapsamında ceza davası açtı.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden Yulia Ivanova konu hakkında “Soruşturma dosyasına göre 12 Ağustos 2024 gecesi, holiganlık yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı başkent polis karakoluna getirildi. Sanık kimlik belgelerini vermeyi reddetti ve ardından kolluk kuvvetlerine şiddet uyguladı" dedi.

Gözaltına alınan kişiyle ilgili soruşturma başlatılırken, yakın gelecekte hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bakanlık "Soruşturma, Meshchansky Bölge Mahkemesine gözaltı şeklinde önleyici bir tedbir seçmesi için dilekçe vermeyi amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

ABD vatandaşının suçlu bulunması halinde karşılaşacağı en yüksek cezanın beş yıl hapis olduğu belirtildi.

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