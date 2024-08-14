ABD vatandaşı Moskova'da gözaltına alındı

Moskova Soruşturma Komitesi'nden Yulia Ivanova konu hakkında “Soruşturma dosyasına göre 12 Ağustos 2024 gecesi, holiganlık yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı başkent polis karakoluna getirildi. Sanık kimlik belgelerini vermeyi reddetti ve ardından kolluk kuvvetlerine şiddet uyguladı" dedi.

Gözaltına alınan kişiyle ilgili soruşturma başlatılırken, yakın gelecekte hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bakanlık "Soruşturma, Meshchansky Bölge Mahkemesine gözaltı şeklinde önleyici bir tedbir seçmesi için dilekçe vermeyi amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

ABD vatandaşının suçlu bulunması halinde karşılaşacağı en yüksek cezanın beş yıl hapis olduğu belirtildi.