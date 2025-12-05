ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela'ya ilişkin seyahat uyarısı yayımladı. 'Seviye 4 Seyahat Etmeyin' uyarısında, yine de Venezuela'ya gidecek vatandaşlara alışılmadık tavsiyeler verildi. Bu tavsiyeler arasında "vasiyetinizi hazırlayın" önerisi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da "hukuksuz gözaltı, işkence, terör, kaçırılma, keyfi hukuk uygulamaları, şiddet suçları, sivil kargaşa ve çökmüş sağlık sistemi" gibi ciddi risklerin bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada "Venezuela’daki tüm ABD vatandaşlarının ve yasal daimi oturum sahiplerinin derhal ülkeden ayrılması şiddetle tavsiye edilir" denildi.

'VASİYETİNİZİ HAZIRLAYIN'

Vatandaşlarına "Venezuela'ya gitmeyin" diyen ABD, hala ülkede bulunan ya da gitmeyi düşünenler için de bir dizi "öneri" yayımladı.

Bu tavsiyeler arasında "vasiyet hazırlamak, aileyle özel iletişim protokolleri oluşturmak, özel güvenlik tutmak, sağlık sigortası satın almak" gibi bir dizi başlık bulunuyor.

Havalimanındaki taksileri ve ATM'leri kullanma konusunda da uyarı yapan bakanlık açıklamasında, "Venezuela’ya güvenli bir şekilde seyahat etmenin hiçbir yolu yoktur" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin 2019 yılında Caracas’taki tüm diplomatik personelini geri çektiği, bu nedenle ülkede herhangi bir konsolosluk hizmeti sağlanamadığı anımsatıldı.

KARAYİPLERDE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin tekneleri hedef aldığı saldırılarında ölü sayısı 70'e dayandı.