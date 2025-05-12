ABD ve Hamas anlaştı, İsrail'in haberi yok! Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi

Gazze'nin bağımsız profesyonel bir komite tarafından yönetilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak için çaba sarf etmeye hazır oldukları belirtilen açıklamada, "Hamas, geçen süreç boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerin yanı sıra Türkiye'deki kardeşlere de takdirlerini sunmaktadır" denildi.

"HAMAS SON BİRKAÇ GÜNDÜR ABD YÖNETİMİ İLE TEMAS HALİNDE"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Alexander'ı serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesinin beklendiği aktarıldı.