ABD ve İngiltere’den Yemen'in 5 kentine hava saldırısı

Husilere bağlı SABA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir X hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

Buna göre ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığı öğrenildi.

Saldırılara dair ayrıntılı bilgi paylaşımı yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını bildirdi.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırılarını gerekçe göstererek "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesine dair yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini söyledi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına “tepki göstererek” 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

ABD güçleri, 31 Ekim’den bu yana birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü bildirdi.

Husilerin saldırılarından sonra çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık'ta diğer ülkelerin de katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından hedef alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.