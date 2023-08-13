ABD ve Japonya hipersonik füze önleyici geliştirecek

Editör: Osmancan Erok

Japonya'nın Yomiuri gazetesinin haberine göre, Japonya ve ABD'nin bu hafta Çin, Rusya ve Kuzey Kore tarafından geliştirilen hipersonik savaş başlıklarına karşı ortak bir önleme füzesi geliştirme konusunda anlaşıldı.

Mevcut balistik füze savunmalarından kaçınmak için tasarlanan silahları hedef alan önleyiciler konusunda anlaşmanın Başkan Joe Biden'ın Cuma günü ABD'de Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmesinde beklendiği belirtildi.

Gazete, Biden ve Kishida'nın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Maryland, Camp David'deki başkanlık tatilinde üçlü bir zirvenin oturum aralarında buluşacağını açıkladı.

ABD ve Japonya, Ocak ayında, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japon mevkidaşları Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ile yaptıkları bir toplantıda önleyiciyi geliştirme konusunda anlaştıklarını açıklamışlardı.