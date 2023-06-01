ABD ve Japonya’dan güvenlik işbirliğini artırma kararı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hint-Pasifik bölgesi gezisi kapsamında ziyaret ettiği Japonya’da Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ile bir araya geldi.

Görüşmede Pyongyang eksenli güvenlik riskinin yanı sıra Çin'in bölgedeki faaliyetleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş ele alındı. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Austin, "Kuzey Kore'nin tehlikeli ve istikrarsız nükleer faaliyetleri ve füze programı bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ediyor" dedi.

Çin'in kurallara dayalı düzeni baltalama girişimlerinden endişe duyduklarını belirten Austin, Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun bu hafta sonu Singapur'da katılacağı konferans sırasında kendisiyle görüşmeyi reddetmesini "Talihsiz bir durum" olarak nitelendirdi.

Li ile iletişime her zaman açık olduğunu vurgulayan Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı ise "acımasız ve sebepsiz" olarak değerlendirdi.



ÇOKLU İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Japonya Savunma Bakanı Hamada ise görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini derinleştirme ve bölgedeki tehditlerle mücadelede daha yakın temaslarda bulunma konusunda Güney Kore, Avustralya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile de mutabık kaldıklarını söyledi.

Zorlu güvenlik ortamının çoklu işbirliği gerektirdiğini söyleyen Hamada, "Yalnızca Japonya ve ABD arasında değil, aynı zamanda Güney Kore, Avustralya ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemini de teyit ettik" şeklinde konuştu.