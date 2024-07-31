ABD ve Singapur’dan nükleer işbirliği

Kaynak: AA
ABD ve Singapur’dan nükleer işbirliği

ABD ve Singapur, barışçıl nükleer işbirliğini güçlendirmek amacıyla sivil nükleer işbirliği anlaşması imzaladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği ve anlaşmayı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik ortak taahhütlere dayandığı ve iki ülke arasındaki barışçıl nükleer işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Ayrıca, anlaşmanın iki ülkenin "güçlü ortaklıklarına" katkı sağlayacağı belirtildi.

Anlaşma, nükleer güvenlik ve emniyet konularında yakın işbirliği sağlarken, ABD ve Singapur'un sivil nükleer işbirliğini güçlendirmeyi ve gelişmiş nükleer enerji teknolojilerini daha iyi anlamayı amaçladığı ifade edildi.

The Straits Times gazetesine göre, Bakan Balakrishnan, mevcut geleneksel nükleer teknolojilerin Singapur için uygun olmadığını, ancak sivil nükleer teknolojideki gelişmelerin hızla ilerlediğini belirtti. Bu anlaşmanın, bilgi ve teknoloji erişimini kolaylaştırarak ABD'deki sivil nükleer uzmanlarla ilişkileri derinleştirme fırsatı sunduğunu da sözlerine ekledi.

Son Haberler
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu Ekonomi
Bir kere ekiliyor 15 yıl biçiliyor 60 günde 3 metre oluyor. Türk çiftçisi sevinçten havalara uçtu
Bodrum'da yangın Yerel Haberler
Bodrum'da yangın
İnternet abone sayısında dev artış Ekonomi
İnternet abone sayısında dev artış
Fransız basını Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti Gündem
Fransız basını Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti
Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi Yerel Haberler
Esrarengiz balık ölümleri. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama geldi
DHKP-C üyesi yakalandı Gündem
DHKP-C üyesi yakalandı
Kadın bakan Macron'u seksice öptü. Yan bakan kıskandı Gündem
Kadın bakan Macron'u seksice öptü. Yan bakan kıskandı