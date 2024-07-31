ABD ve Singapur’dan nükleer işbirliği

Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği ve anlaşmayı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik ortak taahhütlere dayandığı ve iki ülke arasındaki barışçıl nükleer işbirliğini derinleştireceği vurgulandı. Ayrıca, anlaşmanın iki ülkenin "güçlü ortaklıklarına" katkı sağlayacağı belirtildi.

Anlaşma, nükleer güvenlik ve emniyet konularında yakın işbirliği sağlarken, ABD ve Singapur'un sivil nükleer işbirliğini güçlendirmeyi ve gelişmiş nükleer enerji teknolojilerini daha iyi anlamayı amaçladığı ifade edildi.

The Straits Times gazetesine göre, Bakan Balakrishnan, mevcut geleneksel nükleer teknolojilerin Singapur için uygun olmadığını, ancak sivil nükleer teknolojideki gelişmelerin hızla ilerlediğini belirtti. Bu anlaşmanın, bilgi ve teknoloji erişimini kolaylaştırarak ABD'deki sivil nükleer uzmanlarla ilişkileri derinleştirme fırsatı sunduğunu da sözlerine ekledi.