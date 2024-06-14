ABD ve Ukrayna 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladı

İtalya'daki G7 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında on yıl sürecek bir güvenlik anlaşması imzalandı. İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, “Hedefimiz, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenilir savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna için kalıcı bir barışı tesis etmektir. Ukrayna, halihazırda ve gelecekteki saldırılara karşı kendini savunma yeteneği kazanmalı ve bu şekilde güvence altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında imzalanan ikili güvenlik anlaşmasının, G7 ülkelerinin de desteğiyle sağlanan 50 milyar dolarlık finansal yardım ve Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırım paketlerini içeren üç stratejik adımın, Ukrayna'nın Rusya ile olan mücadelesinde daha sağlam bir zemin oluşturacağını belirtti. Biden, bu önlemlerin Rus lider Vladimir Putin'e, bekleyerek veya zaman kazanmaya çalışarak Batı'nın birliğini sarsamayacağını ve bölebileceğini düşünmesinin yanlış olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Biden, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin, savaşın sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Biden, Putin'in iki buçuk yıl önce Ukrayna'da başlattığı savaşın, Ukrayna halkı için korkunç bir sınav olduğunu ve aynı zamanda dünya genelindeki ülkeler için de bir meydan okuma teşkil ettiğini söyledi. ABD ve G7 ülkeleri dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok ülkenin, Ukrayna'nın egemenliğini ve özgürlüğünü destekleme ve baskıya karşı durma konusunda kararlı olduklarını belirten Biden, Ukrayna'nın yanında durma sözünü yineledi.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Birleşik Devletler ile Ukrayna arasında imzalanan yeni anlaşma, Beyaz Saray tarafından 'dönüm noktası' olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin desteklenmesi ve bu süreçte bir köprü görevi görmesi hedefleniyor. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırı ya da tehdit anında, Amerikan ve Ukraynalı üst düzey yetkililerin 24 saat içinde toplanarak, karşılık verme stratejilerini belirlemeleri ve gerekli savunma önlemlerini alacakları belirtiliyor.

Anlaşmanın detayları arasında, ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik ve savunma güçlerine uzun vadeli destek taahhüdü de yer alıyor. Bu destek; malzeme, eğitim, danışmanlık, sürdürülebilirlik, istihbarat ve savunma sanayii gibi alanlarda sağlanacak ve Ukrayna'nın bağımsız, egemen ve demokratik yapısını korumasına yardımcı olacak, aynı zamanda gelecekteki saldırılara karşı caydırıcı bir etki yaratacak.