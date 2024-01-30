ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD üssüne yönelik saldırının ardından Washington'daki gelişmeleri aktardı.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, Başkan Joe Biden'ın saldırıya "uygun karşılığı" verme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Kirby, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz." İfadelerini kullandı.

Kirby, bölgede gerilimi artırma amacında olmadıklarını ancak, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı olduğunu ve karşılık vermek zorunda olduklarını kaydetti.

Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri konusunda ise gerçekleştiğinde herkesin tüm detayları göreceğini dile getirdi.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." demişti.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, saldırının sorumlularından hesap sorulacağını söylemişti.