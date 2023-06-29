ABD Yüksek Mahkemesi’nden üniversiteler için “ırk” kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, üniversitelere öğrenci kabulünde kullanılan ırka yönelik pozitif ayrımcılığın kaldırıldığını açıkladı. Başkan Biden ise karara tepki gösterdi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nden üniversiteler için “ırk” kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD’deki üniversitelerde uygulanan aday öğrencilere eşit ekonomik fırsatlara yönelik programlar sunan ırka dayalı pozitif ayrımcılığın artık uygulanmayacağını açıkladı.

JOE BIDEN’DEN TEPKİ

ABD Mahkemesi’nin kararının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden karara tepki göstererek, “Mahkeme, üniversiteye kabullerde pozitif ayrımcılığa son verdi ama ben mahkemenin kararına kesinlikle katılmıyorum” dedi.

Biden, mahkemenin kararı iptal etmesi ve üzerinde tekrar düşünmesi gerektiğini söyleyerek, “Pek çok kişi pozitif ayrımcılığın vasıfsız öğrencilerin kalifiye öğrencilerden önce kabul almasına izin verdiğine inanıyor ama bu yanlış. Okullar kabul için standartlar belirler ve her öğrenci bu standartları karşılamalıdır” ifadelerini kullandı.

Biden, ırksal çeşitliliğin Amerika’daki özgürlüğün en temel parçalarından biri olduğunu belirterek, “Ayrımcılık hala Amerika’da varlığını sürdürüyor” diye konuştu.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ KARARA UYACAĞINI AÇIKLADI

ABD’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi "değerlerini korumak kaydıyla" ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararına uyacaklarını açıklarken, ABD’deki diğer üniversitelerin kararı tanıyıp tanımayacağı belirsizliğini koruyor.

Harvard Üniversitesi araştırmalarına göre ABD’deki okulların ve üniversitelerin yüzde 40‘ı öğrenci kabulünde ırksal çeşitliğini göz önünde bulunduruyor. ABD'deki üniversitelerde uygulanan ırka yönelik pozitif ayrımcılık programlarıyla üniversitelerdeki çeşitliliğin arttırılması amaçlanıyor. (İHA)

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