Abdal kelimesi ne demek? Abdal kelimesinin anlamı nedir?

Türk tasavvufunun en üst mânevî mertebelerinden birinin adı Abdal’dır. Abdal, Allah’tan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişiye denir.

Abdal zayıf, ezilmiş ve baskı altında olanlara yardım elini uzatan kişilerdir.

Göçebe Türkmenlar arasında Abdallar yaygındır.

Halk arasında Abdallar, istedikleri zaman istedikleri yerde olabileceklerine inanılan kişilerdir.

Abdalların gizli güçleri olduğu ve büyü gücüne sâhip oldukları düşünülüyor.

Abdallar Allah’tan ne dilerse kabul olur inancı vardır.

Bugünkü Saka Türkçesinde, erkek Şamanlara lakap olarak “Abıdal” şeklinde bir sözcük kullanılır.