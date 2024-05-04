Kendisine ulaşılamayan kadın evde ölü bulundu

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Üstüner Sokak'ta yer alan apartmanın 2. katında ikamet eden ve tek başına yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'ya ulaşamayan kızı annesinin komşularını arayarak haber verdi.

Bunun üzerine komşular zili uzun süre çalmasına rağmen kapıyı kimse açmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdiğinde Akkaya'nın hareketsiz yatarken gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.