Mayıs ayında kar geliyor. Yarın dışarı çıkmadan önce 2 defa düşünün

Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayında kar geliyor. Yarın dışarı çıkmadan önce 2 defa düşünün
Meteoroloji’nin yarın için açıkladığı hava tahminlerinde yağış uyarısı geldi. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yarın dışarı çıkmayı planlayanların 2 defa düşünmeleri gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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