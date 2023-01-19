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  • ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü

ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü

ABD'nin Nebraska eyaletinde, saatte 160 kilometre hızla otomobil kullandığı ileri sürülen 13 yaşındaki kız çocuğu ve yanındaki 11 yaşındaki erkek çocuğu emniyete götürüldü.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:39
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ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü

ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü
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Alınan bilgiye göre, Nebraska emniyet yetkilileri, Kearney kentinde eyaletler arası yolda saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreyi bulan hafif arazi aracını durdurmak istedi.

Ancak dur ihtarına uymayarak hızını artırıp kaçan sürücüyle polisler arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacada, aracın hızı saatte 160 kilometreyi buldu.

Başka bir polis ekibinin, geçeceği yola çivili kapan yerleştirmesi de aracı durduramadı.

Bunun üzerine polisler yaptıkları manevralarla aracı ancak durdurabildi.

Aracın 13 yaşındaki kız sürücüsü ile yanındaki 11 yaşındaki erkek çocuğu emniyete götürdü.

Polisin araçta yaptığı aramada, tabanca ve az miktarda olduğu belirtilen Hint keneviri ele geçirildi.

Yetkililer, Colorado eyaletinden olduğunu açıkladıkları çocuklara ilişkin detay vermedi.

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