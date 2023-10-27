ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı

ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı

Maine Valisi Janet Mills, düzenlediği basın toplantısında, hala arandığını belirttiği zanlının Lewiston kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, dün gece 22 olarak bildirilen hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak güncelledi.

Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.

Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.

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BİDEN, BAYRAKLARIN YARIYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "25 Ekim 2023'te Lewiston, Maine'de gerçekleştirilen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi" olarak bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise Maine'deki toplu silahlı saldırı haberi için "yürek burkan" ifadesini kullanırken, herhangi bir kongre hareketi önerisinde bulunmadı.

Maine polisi dün gece, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını duyurmuştu.

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