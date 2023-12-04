ABD'de 1,9 milyar dolarlık dev satış

ABD'li hava yolu şirketi Alaska Air, Hawaiian Havayollarını satın almak için, borçlar dahil, 1,9 milyar dolar karşılığında şirketle anlaşmaya vardığını duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD'de 1,9 milyar dolarlık dev satış

Alaska Air'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Hawaiian Havayollarının 900 milyon dolarlık borcu dahil olmak üzere, şirkete 1,9 milyar dolar ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, birleşecek iki şirketin kendi isimleriyle hizmete devam edeceği ve toplamda 138 ayrı destinasyona uçuş sağlayacak bir güce ulaşacakları belirtildi.

Hawaiian Havayollarının Honolulu merkezli olarak uçuşlarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, Hawaii'nin bir cazibe merkezi olarak büyümeye devam edeceği vurgulandı.

Anlaşmanın, her iki ABD'li havayolu şirketinin yönetim kurulları ile Hawaiian Holding'in hissedarları tarafından onaylanmasından sonra tam birleşmenin 12-18 ay sürecinde tamamlanacağı aktarıldı.

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kayınpeder kurşun yağdırdı. Damadını ve kardeşini vurdu Yaşam
Kayınpeder kurşun yağdırdı. Damadını ve kardeşini vurdu
Hakan Çalhanoğlu öyle bir gol attı ki İtalya sallandı. Inter farklı kazandı Spor
Hakan Çalhanoğlu öyle bir gol attı ki İtalya sallandı. Inter farklı kazandı
Araçlar suya gömüldü. AFAD ve itfaiye alarma geçti Yaşam
Araçlar suya gömüldü. AFAD ve itfaiye alarma geçti
Emre Belözoğlu: Büyük iftiralarla karşı karşıya kaldım Spor
Emre Belözoğlu: Büyük iftiralarla karşı karşıya kaldım
Özgür Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme. 'Canımız yanacak' Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme. 'Canımız yanacak'
Barcelona Atletico Madrid'i devirdi. Çağlar Söyüncü detayı Spor
Barcelona Atletico Madrid'i devirdi. Çağlar Söyüncü detayı
Pide salonunun odunlarını çalarken yakalandı Yaşam
Pide salonunun odunlarını çalarken yakalandı