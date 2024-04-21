ABD'de 2 kız çocuğuyla buluşmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli öldürüldü

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Seattle kentinde, biri 7, diğeri de 11 yaşında olan 2 kız çocuğuyla bir otel odasında buluşma planı yaptığı öne sürülen 67 yaşındaki kişi, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu öldürüldü.

Seattle polisince olaya ilişkin paylaşılan videoda, ismi paylaşılmayan şüphelinin 7 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğunun bir otelde kaldığını düşündüğü odanın önünde polis ile arbedeye girdiği görüldü.

Polis vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, karşısında polisleri bulan şüphelinin tabanca çıkardığı ve bunun üzerine defalarca kez ateş edilerek vurulduğu anlar yer aldı.

POLİSLERE ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANMA HAKKI

ABD'de polis memurları tehlikede olduklarını hissettiklerinde tepki vermeleri üzerine eğitiliyor.

Amerikan yasaları bu gibi durumlarda polislere ölümcül güç kullanma hakkı veriyor.