ABD polisi gözünü kırpmadan öldürdü Ortaokul öğrencisi silahla okulu bastı

Winconsin’de bulunan Mount Horeb Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, ihbar üzerine okula gelen polis, elinde silah olan bir öğrenciyi silahla vurarak öldürdü. Çarşamba günü yaşanan olayın sonrasında, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yerel okulların kapandığı belirtildi.

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, konu hakkında yaptığı açıklamada, çocuk yaştaki erkek öğrencinin ateş etmediğini ve binaya girmeye çalışmadığını söyledi. Kaul, polisin ihbar aldığını ve öğrencinin okula giremeden öldürüldüğünü ifade etti.

Bu olay Mount Horeb'den çok sayıda polis memurunun taktığı vücut kameralarına yansırken, ateş eden polis memurlarının sayısı veya kullanılan silahın türü hakkındaki ayrıntılar açıklanmadı.

RAPORLAR HATALI GİRİLMİŞTİ

Olayın ardından, Wisconsin'de okullar öğleden sonraya kadar kapalı kaldı. Ebeveynler ve öğrenciler, bazı çocukların dolaplara saklandığı ve sessizliği korumak için cep telefonu kullanmadığını ifade etti.

Olay hakkındaki ilk raporlar, hatalı bir şekilde okul içinde aktif bir saldırgan olduğunu belirtmişti fakat daha sonraları, tehdidin binanın dışında etkisiz hale getirildiği ve olaya karışan öğrenci dışında başka şüpheli ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.