﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi

ABD'de hava trafiği yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

FAA uçuşların ABD'nin doğu kıyısı saati ile 09.00'da (TSİ 17.00) başladığını duyurdu.

Hava trafiğinde tıkanıklık olmaması için önce Newark and Atlanta havaalanlarından uçuşlara başlandı.

FAA, uçakların ABD'deki havaalanlarına iniş yapmasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu aşamada siber saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, FAA'ın henüz sorunun nedenini tespit edemediğini söyledi.

Biden, "Birkaç saat içinde sorunun neden kaynaklandığı konusunda aşağı yukarı bir fikir edineceklerini umuyorlar. Buna göre gerekeni yapacağız" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'in bilgisayar sisteminin neden çöktüğü konusunda kapsamlı bir soruşturma yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ NE DİYOR?

Önde gelen Amerikan havayolu şirketlerinin yetkilileri, gelişmeleri yakından izlediklerini söylüyor.

Kuzey Amerika'nın yılda en çok yolcu taşıyan havayolu şirketi olan American Airlines, yolcuların karşılaştığı zorlukları asgariye indirmek için FAA ile işbirliği içinde hareket ettiklerini açıkladı.

United Airlines bilet değişimi için normal olarak talep ettiği ücreti, 16 Ocak Pazartesi gününün sonuna kadar değiştirenlerden almayacağını bildirdi.

Delta havayolu şirketi de FAA ile işbirliği halinde geciken seferleri idare etmeye çalıştığını, mümkün olan en kısa sürede bilgi güncellemesi yapacağını kaydetti.

ABD'ye dışarıdan en çok sefer yapan hava yolu Air Canada, etkilenen yolcuların seyahat planlarını değiştirebilmelerine imkan veren "iyi niyet" politikası izleyeceğini duyurdu.

Virgin Atlantic, İngiltere'den ABD'ye uçuşlarını sürdürdüğünü açıkladı Ama ABD'den hareket eden seferlerde gecikmeler olabileceğini bildirdi.

British Airways ise İngiltere'den ABD'ye giden ve oradan gelen uçaklarının seferlerine planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı.