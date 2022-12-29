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ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre Binası'nda gerçekleşen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a ifade vermesi için verdiği mahkeme celbini geri çekti.  

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:14
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ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı

ABD'de 6 Ocak Komitesi'nden Trump kararı
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ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade vermesi için talep ettiği mahkeme celbini "soruşturmaların yakında sona ereceği" gerekçesiyle geri çekti. CNN tarafından ele geçirilen bir mektuba göre, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi Başkanı Bennie Thompson, Trump’a iletilen talebin geri çekildiğini bildirdi. Thompson'ın Trump'a yazdığı mektupta, "Soruşturmamızın yakında sona ermesiyle, Özel Komite artık mahkeme celbi kapsamındaki belirli bilgileri takip edemez. Bu nedenle, mektup aracılığıyla eski Başkan Trump'a verilen mahkeme celbini resmen geri çekiyorum. Artık söz konusu mahkeme celbine uymak veya buna yanıt olarak kayıtlar üretmek zorunda olmadığınızı size bildiriyorum" ifadesine yer verildi. 
 
Trump'tan yanıt geldi 

Mahkeme celbinin geri çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump ise, "Bunu muhtemelen yanlış bir şey yapmadığımı bildikleri için yaptılar, yoksa mahkemede kaybetmek üzereydiler" değerlendirmesinde bulundu. 
 
Mahkemeye çağrılmıştı 

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi, bu yıl Ekim ayında ABD Kongre Binası'na yönelik saldırıyla ilgili ifade vermesi için Trump'ı mahkemeye çağırmıştı. Komite, Trump'ın avukatlarından, Trump'ın Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimleri de dahil olmak üzere birçok belge sunması talebinde bulunmuştu. Trump ise Komite'ye mahkeme celbini engellemesi için dava açarak yanıt vermişti. 
 
Öte yandan 13 Ekim'de, 6 Ocak Komitesi Trump'ın soruşturma kapsamında görülecek mahkemede ifade verip vermemesi konusunda oylama yapmış ve oy birliğiyle Trump'ı ifade vermek üzere mahkemeye çağırmıştı. Trump, 3 Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini kaybetmesinden sonra seçimin "hileli" olduğunu iddia etmiş ve destekçilerini kendisine karşı bir komplo yapıldığına dair inandırıcı girişimlerde bulunmuştu. Trump'ın Başkan olmasını isteyen binlerce Trump destekçisi Kongre Binası'na yürüyerek saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatı kaybederken yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. (İHA)                  

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