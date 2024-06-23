ABD’de bakkala saldırı: 3 ölü 10 yaralı

Kaynak: İHA
ABD’de bakkala saldırı: 3 ölü 10 yaralı

ABD’nin Arkansas eyaletinde bir akaryakıt istasyonundaki bakkala ateş açılarak 3 sivil öldürüldü, 2'si polis 10 kişi ise yaralandı.

Olay sırasında çevrede bulunanlar panik içinde kaçarken, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar, yaptığı açıklamada, "Maalesef 11 masum sivil vuruldu; bunlardan 3'ü hayatını kaybetti, 8'i ise yaralandı. Ayrıca 2 polis memuru da yaralandı. 44 yaşındaki saldırgan olay yerinde vurularak tutuklandı" dedi. Hagar, saldırganın ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak bazı sivillerin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'a saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı. Saldırının nedeni henüz net olarak bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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