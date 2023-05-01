ABD'de bir banka daha iflasın eşiğine geldi

Editör: Serkan Talan

California Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI) bugün First Republic Bank'ı gözetimi altına aldığını duyurdu.

DFPI, listelenen bankayı denetlemesi için federal kurumu (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC) atadı.

Ayrıca, tüm mevduatları yönetmek için JPMorgan Chase Bank ve National Association, Columbus, Ohio'dan gelen bir teklifi kabul ettiğini duyurdu.

JPMorgan, bankanın belirli mali yükümlülüklerini üstlenerek FRB'nin varlıklarının önemli bir çoğunluğunu satın aldığını açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, daha önce 11 bankayı First Republic'e 30 milyar dolar mevduat yatırmak üzere bir araya getiren JPMorgan'ın, çözüm sonrası bir anlaşma için bir teklif vermeye hazırlandığını belirtmişti.