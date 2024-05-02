TV yayın akışı 2 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:50 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dönence

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:00 Uğurlugiller

06:40 Balkan Ninnisi

07:10 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kül Masalı

00:10 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

02:40 Gönül Dağı

05:10 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:15 Gaddar

02:45 Senden Daha Güzel

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah