TV yayın akışı 2 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 2 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Televizyon izleyicileri, şimdiden 2 Mayıs Perşembe günü, kanallarda hangi yapımların olduğuna dair araştırma yapmaya başladı. Yeni sezonda birbirinden eğlenceli yapımlar, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, “Hangi kanalda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:50 Maraşlı

64f860b686b245505822c9ca.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

69647305-57884-inci-taneleri-dizisi-yayi.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:00 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kül Masalı
00:10 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
02:40 Gönül Dağı
05:10 Lingo Türkiye

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah

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