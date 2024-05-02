Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Kaynak: AA
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 70'lere dayanacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu yarın yılın dördüncü enflasyon verisini açıklayacak. Böylece Emekliler ilk dört aylık enflasyon farkı belli olacak.

Ekonomistlerin Enflasyon Beklenti Anketi'nden nisan ayı ortalaması yüzde 3,22 oldu. Anadolu Ajansı'nın ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentilerinden en düşük 2,80 çıktı. En yüksek görüş ise yüzde 3,80 olarak kayıtlara geçti.

BEKLENTİLER ORTAYA ÇIKTI

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon öngörüsünde ise yıllık ortalama bir ay önceki yüzde 68,50olan beklenti nisan ayında yüzde 69,87'ye çıktığı görüldü. Böylece yıllık enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

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