ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı.

ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı

Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtti.

Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Caminin imamı Yusuf Selim de polisin hutbe sırasında geldiğini ve bomba ihbarı aldıklarını dile getirerek cemaatin güvenliği için caminin boşaltılması konusunda yardım istediğini söyledi.

Bunun üzerine caminin güvenlik şefi Mohamed Abdulmalik'in cemaatten derhal binayı boşaltmasını istediğini anlatan Selim, polis köpeklerinin namaz kılınan bölüme girmediğini kaydetti.

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKTİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Selim, bomba imha uzmanlarının ihbarın yapıldığı bölüme yoğunlaştıklarını, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine cemaatin yeniden camiye girerek cuma namazını kıldığını dile getirdi.

Bu tür tehditlerin her zaman olduğuna ancak cemaatin ibadet özgürlüğü için yetkililerin bu işi ciddiye alması gerektiğine dikkati çeken Selim, "Her gün, haftanın yedi günü, bu camiye geliyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Böylece insanlar buraya gelmeye devam eder ve ibadetlerini güven içinde yaparlar." dedi.

Caminin güvenlik şefi Abdulmalik ise ihbarın asılsız çıkmasına karşın polisin bu olayı "nefret suçu" olarak kayda geçtiğini söyledi.

Abdulmalik, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı Spor
Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı
Galatasaray Trabzonspor 136. kez karşı karşıya. İlk 11'ler belli oldu Spor
Galatasaray Trabzonspor 136. kez karşı karşıya. İlk 11'ler belli oldu
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete… Güncel
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete…
Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
'AKP'li belediyeden pedagojik cinayet' videosu yayınlamıştı… Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
'AKP'li belediyeden pedagojik cinayet' videosu yayınlamıştı… Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı