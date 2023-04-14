ABD’de bir yılda 48 bin kişi intihar etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi 2001-2021 yıllarında intihar sebepli ölümlere ilişkin güncel verileri yayımladı.

Verilere göre, ülkede 2001’de 10,7 olan intihar sebepli yüz bin kişi başına düşen ölüm oranı 2018’de 14,2’ye ulaştı.

İntihar sebepli ölüm oranları 2018-2020 yıllarında yüz binde 13,5’e gerilerken 2021’de tekrar artarak 14,1’e yükseldi. ABD’de 2021’de intihar nedeniyle 48 bin 183 can kaybı yaşandı.

Kadın ölümleri, söz konusu dönemde değişkenlik gösterirken 2020-2021 yıllarında 75 yaş üstü kadınlarda intihar sebepli ölüm oranında artış kaydedildi.

Erkeklerde ise intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.

Hispanik olmayan siyahi ve beyaz kadınlarda 2020-2021 yıllarında intihar sebepli ölüm oranında artış yaşanırken Amerikan ve Alaska yerlilerinde hem kadın hem de erkeklerde 2021’de intihar sebepli ölüm oranı yükseldi.

İntihar sebepli ölümler ABD’de genel ölüm nedeni sıralamasında 2021’de 10’uncu sıradan 11’e geriledi. (AA)