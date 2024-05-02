Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar
Avrupa’da bir vatandaş, aracını yolun ortasında durdurup içine idrarını yapan şahısları böyle görüntüledi.

Avrupa'da, bir vatandaşın aracını yolun ortasında durdurarak içine idrarını yapması, şok etkisi yarattı. Kamerasıyla bu utanç verici anları kaydeden bir Türk vatandaşı, arabasına tuvaletini yapan iki kişiyi görünce şaşkına döndü. Adam, yaşananları "Arabanın kapısını açtı, oraya tuvaletini yaptı. Şimdi arabaya tekrar binip yolculuğuna devam edecek." diyerek ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan bu skandal görüntüler, büyük tepki çekti. Olayı kaydeden vatandaş, "Böyle bir pisliği hayatım boyunca görmedim." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Son Haberler
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor Yemek Tarifleri
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı Yaşam
Mersin’de yıldırım düşen evde yangın çıktı
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti Magazin
TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı Spor
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem Gündem
Flaş.. Flaş... Elazığ'da deprem
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı Spor
Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz Magazin
Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz