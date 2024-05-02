Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar

Avrupa'da, bir vatandaşın aracını yolun ortasında durdurarak içine idrarını yapması, şok etkisi yarattı. Kamerasıyla bu utanç verici anları kaydeden bir Türk vatandaşı, arabasına tuvaletini yapan iki kişiyi görünce şaşkına döndü. Adam, yaşananları "Arabanın kapısını açtı, oraya tuvaletini yaptı. Şimdi arabaya tekrar binip yolculuğuna devam edecek." diyerek ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan bu skandal görüntüler, büyük tepki çekti. Olayı kaydeden vatandaş, "Böyle bir pisliği hayatım boyunca görmedim." şeklinde tepkisini dile getirdi.