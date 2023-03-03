4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'de çalıntı araç kovalamacası: 1 ölü

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde çalıntı arabayla polisten kaçan hırsızın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:11
Takip Et

ABD'de çalıntı araç kovalamacası: 1 ölü

ABD'de çalıntı araç kovalamacası: 1 ölü
+
Aa
-

(İHA) - ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde bir şahıs, peşindeki polisi atlatmak için çalıntı araç ile önce bir yayaya daha sonra da bir otomobile çarptı.

Ortalığı birbirine katan şahıs, ancak bir binaya çarparak durabildi.

Maryland Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aracın çarptığı 54 yaşındaki Alfred Fincher'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve çalıntı olduğu iddia edilen aracın sürücüsünün ise tutuklandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hızlı bir şekilde ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıkta geçerek önce bir otomobile daha sonrasında da yolda yürüyen bir kişiye çarparak önünde bulunan binaya girdiği görüldü.

Boş olduğu iddia edilen bina ise şiddetli şekilde duvara çarpan iki otomobile ve çevredeki kişinin de üzerine yıkıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı, tır devrildi
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
﻿Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.