ABD'de çocuklara cinsel istismara ölüm cezası. Bizde de Bir kereden bir şey olmaz denilerek üstü kapatılıyor

Editör: Serkan Talan

Florida Valisi Ron DeSantis Perşembe günü, oy birliği olmasa da jürilerin ölüm cezası vermesine izin verecek bir yasa tasarısını imzaladı.

Diğer yandan, salı günü milletvekilleri tarafından kabul edilen ve 12 yaşın altındaki bir çocuğa cinsel saldırıyı ölüm cezası suçu haline getiren ikinci bir yasa tasarısını da onaylaması muhtemel .

Cumhurbaşkanı adayı olacağı tahmin edilen söylenen Vali Ron DeSantis, muhaliflerin ABD Anayasasını ihlal ettiğini ve haksız infazlara yol açabileceğini söylediği her iki yasa tasarısı için de baskı yaptı.

Yeni şartlara göre, 12 jüri üyesinden sekizinin bir sanığın idam cezasına çarptırılması gerektiğine ikna olması yeterli oluyor.

Ölüm cezasını aktif olarak uygulayan 24 eyaletten sadece üçü oybirliğiyle olmayan ölüm cezası kararlarına izin veriyor.

Bir sermaye savunma avukatı olan Maria DeLiberato, çocuk tecavüzünü ölümle cezalandırılacak bir suç haline getirecek olan diğer yasa tasarısının da anayasayı ihlal edeceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme konuyu 2008'de ele aldı ve "acımasız ve olağandışı cezayı" yasaklayan 8. Değişikliği ihlal edeceğine karar verdi.

Aynı zamanda yürütme organı olan DeLiberato, "Çocuk istismarının muhtemelen aklımıza gelebilecek en korkunç suç olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Floridians for Alternatives to the Death Penalty'nin direktörü, dedi.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre Florida, aktif olarak infaz uygulayan herhangi bir eyalette en yüksek idam mahkumu nüfusuna sahip.

1976'dan bu yana, idam edilmeyi bekleyen 101 Floridalı idam edildi.

Daha önce Florida, salt çoğunluğun bir suçluyu ölüm cezasına çarptırmasına izin veriyordu. Ancak 2016 ABD Yüksek Mahkemesi kararının ve ardından eyalet yüksek mahkemesinin kararının ardından yasama organı yön değiştirdi ve ölüm cezasının oybirliğiyle verilmesini istedi.

