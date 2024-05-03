Çeşmeden su içen kedi 'Yıldız' gülümsetti

Erzin ilçesinde sokaktan sahiplenilen ve "Yıldız" adı verilen kedi, musluktan su içerken gösterdiği davranışlarla insanları gülümsetiyor. Hatay'da baharın gelmesiyle birlikte sıcaklık 35 dereceyi aşınca, hayvanlar da suya olan ihtiyaçlarını arttırıyorlar. Sevda Uras'ın ailesi tarafından sahiplenilen Yıldız, bu ihtiyacını çeşmeden su içerek karşılıyor. Kedinin çeşmeden su içme anları, sevimli hareketleriyle izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor ve kalpleri ısıtıyor.

Kedinin sahibi Sevda Uras, "Sokaktan sahiplendiğimiz kediye Yıldız adını koyduk. Bu gibi sevimli hayvanların bizden istediği 1 kap mama, 1 kap su ve bir tutam sevgi. Biz de bunları verince bir daha bizi terk etmedi" şeklinde konuştu. Yıldız'ın sadece su içmesi değil, aynı zamanda ailenin moral kaynağı haline gelmesi de gözlerden kaçmıyor.