ABD’de dağ geçidinde yol çöktü

ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan Teton Geçidi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. Komşu Idaho'daki kasabalar ile Jackson'ın turistik noktaları arasındaki ulaşım bağlantısı kesilirken mühendis ve jeologlar geçitte değerlendirmelerde bulundu.

Yolun uzun süre kapalı olacağı belirtirken Wyoming Valisi Mark Gordon, acil durum ilan etti ve yolun onarımı için ek kaynağın önünü açtı. Gordon, ulaştırma departmanının, yolu tekrar inşa edebilmek için bir çözüm arayışında olduğu belirtildi.