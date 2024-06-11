ABD’de dağ geçidinde yol çöktü

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Wyoming eyaletinde bulunan bir dağ geçidinde yol çöktü.

ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan Teton Geçidi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. Komşu Idaho'daki kasabalar ile Jackson'ın turistik noktaları arasındaki ulaşım bağlantısı kesilirken mühendis ve jeologlar geçitte değerlendirmelerde bulundu.
Yolun uzun süre kapalı olacağı belirtirken Wyoming Valisi Mark Gordon, acil durum ilan etti ve yolun onarımı için ek kaynağın önünü açtı. Gordon, ulaştırma departmanının, yolu tekrar inşa edebilmek için bir çözüm arayışında olduğu belirtildi.

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