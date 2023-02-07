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ABD'de dış ticaret açığı rekor tazeledi

ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,2 artışla 948,1 milyar dolara yükselerek 2021'de kaydettiği rekorunu yineledi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:55
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ABD'de dış ticaret açığı geçen yıl rekor tazeledi

ABD'de dış ticaret açığı rekor tazeledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren ticaret açığının, bu dönemde 68,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, Kasım 2022'de ise 61 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalışla 250,2 milyar dolara gerilerken, ithalatı ise yüzde 1,3 artarak 317,6 milyar dolara çıktı.

ABD'nin dış ticaret açığı 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,2 artarak 948,1 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl rekorunu yineleyen dış ticaret açığı, 2021'de 845,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

ABD'nin ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 3 trilyon dolara çıkarken, ülkenin ithalatı aynı dönemde yüzde 16,3 artışla 3,9 trilyon dolara yükseldi.

ABD'nin Çin ile dış ticaret açığı 2022'de 382,9 milyar dolarla 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Kanada'ya verdiği açık 81,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (203,9 milyar dolar), Meksika (130,6 milyar dolar), Vietnam (116,1 milyar dolar), Almanya (73,7 milyar dolar), Japonya (68 milyar dolar), İrlanda (66,1 milyar dolar), Tayvan (48,1 milyar dolar), Güney Kore (43,9 milyar dolar), Tayland (43,1 milyar dolar), İtalya (41,7 milyar dolar), Hindistan (38,3 milyar dolar), Malezya (36,6 milyar dolar), Endonezya (24,6 milyar dolar), İsviçre (22,6 milyar dolar), Avusturya (13,1 milyar dolar), Rusya (12,7 milyar dolar), Suudi Arabistan (11,9 milyar dolar) ve Fransa (11,5 milyar dolar) yer aldı. (AA)

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