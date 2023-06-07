ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı

ABD'de dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 23 artarak 74,6 milyar dolar ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de dış ticaret açığı nisanda yüzde 23 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 23 artarak 74,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri dış ticaret açığının bu dönemde 75,2 milyar dolar olması yönündeydi. Altı ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı, martta 60,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, nisanda yüzde 3,6 azalışla 249 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 1,5 artışla 323,6 milyar dolara yükseldi.

TİCARET AÇIĞI İSVİÇRE İLE ARTTI, İRLANDA İLE AZALDI

Söz konusu dönemde, ABD'nin en fazla dış ticaret açığını 24,2 milyar dolarla Çin karşısında verdiği dikkati çekti.

Ayrıca ülkenin İsviçre ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, İrlanda ile olan ticaret açığı azaldı.

ABD'nin İsviçre ile ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yaklaşık 2 katına çıkarak 4,5 milyar dolar oldu. Ülkenin İrlanda ile arasındaki ticaret açığı ise aynı dönemde yüzde 12 azalışla 5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (17,3 milyar dolar), Meksika (13 milyar dolar), Vietnam (8,5 milyar dolar), Almanya (7,6 milyar dolar), Japonya (6,8 milyar dolar), Kanada (6,1 milyar dolar), Güney Kore (4,3 milyar dolar), İtalya (3,8 milyar dolar), Hindistan (3,5 milyar dolar), Tayvan (3,5 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), Fransa (1,2 milyar dolar), Singapur (700 milyon dolar), İsrail (600 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (4,2 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,1 milyar dolar), Belçika (1,9 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Avustralya (1 milyar dolar), İngiltere (900 milyon dolar) ve Brezilya (700 milyon dolar) olarak sıralandı.

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