ABD’de Dışişleri Bakanı Blinken'e şok protesto: Gazze kasabı olarak anılacaksın

ABD Kongresi’nde Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel zorluklar, ülke diplomasisi ve 2025 yılı bütçe talebi konusunda yaptığı konuşma protestolarla bölündü.

"Blinken'i savaş suçlarından dolayı tutuklayın" yazılı pankart taşıyan bir Filistin destekçisi, güvenlik güçleri tarafından apar topar dışarı çıkarıldı.

Bir başka protestocunun da, "İsrailliler Hind Rajab'ı öldürdüğünde 6 yaşındaydı. Blinken… Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın. Sen masum Filistinlileri öldürmekle hatırlanacaksın" diye bağırdı.

Blinken’in konuşması sırasında salonda yer alan protestocuların ellerini kanı simgeleyen kırmızı renge boyadıkları da görüldü.