ABD’de Dışişleri Bakanı Blinken'e şok protesto: Gazze kasabı olarak anılacaksın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
ABD’de Dışişleri Bakanı Blinken'e şok protesto: Gazze kasabı olarak anılacaksın
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre’de yaptığı konuşma esnasında Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

ABD Kongresi’nde Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel zorluklar, ülke diplomasisi ve 2025 yılı bütçe talebi konusunda yaptığı konuşma protestolarla bölündü.

"Blinken'i savaş suçlarından dolayı tutuklayın" yazılı pankart taşıyan bir Filistin destekçisi, güvenlik güçleri tarafından apar topar dışarı çıkarıldı.

Bir başka protestocunun da, "İsrailliler Hind Rajab'ı öldürdüğünde 6 yaşındaydı. Blinken… Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın. Sen masum Filistinlileri öldürmekle hatırlanacaksın" diye bağırdı.

Blinken’in konuşması sırasında salonda yer alan protestocuların ellerini kanı simgeleyen kırmızı renge boyadıkları da görüldü.aa-20240521-34640199-34640190-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpg

aa-20240521-34640199-34640186-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpg

aa-20240521-34640199-34640187-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpg

aa-20240521-34640199-34640188-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpgaa-20240521-34640199-34640191-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpg

aa-20240521-34640199-34640198-abd-disisleri-bakani-blinken-senatoda-filistin-destekcisi-katilimcilar-tarafindan-protesto-edildi.jpg

Son Haberler
Su baskını yolu kapattı Yerel Haberler
Su baskını yolu kapattı
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu Ekonomi
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı Yerel Haberler
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar Spor
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek Ekonomi
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek