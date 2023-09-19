ABD'de düşen F-35 savaş uçağının enkazı bulundu

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde düşen F-35B Lightning II savaş uçağının enkazı bulundu.

KAYNAK: İHA
ABD'de düşen F-35 savaş uçağının enkazı bulundu

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston Ortak Üssü yakınlarında düşen F-35B Lightning II savaş uçağının yeri tespit tespit edildi. Askeri üstten yapılan açıklamada, uçağın enkazının üsse iki saat uzaklıktaki Williamsburg County’de kırsal bir alanda bulunduğu belirtildi. Bölge sakinlerinden kaza mahallinden uzak durmaları istendi. Olay anında güvenli bir şekilde kendini fırlatmayı başaran pilotun uçağı otomatik pilot modunda bırakması nedeniyle jetin bir süre havada kalmış olabileceği, bunun da uçağın düştüğü bölgenin bulunmasını zorlaştırdığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

UÇUŞLARA 2 GÜN ARA VERİLDİ

Deniz Piyadelerine ait F-35 uçağının düşmesinin ardından yapılan açıklamada, tüm havacılık operasyonlarının 2 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

PİLOT SAĞ KURTULMUŞTU

F-35B Lightning II tipi savaş uçağında geçtiğimiz Pazar günü yerel saatle 14.00 sıralarında Güney Carolina eyaleti üzerindeyken teknik bir arıza meydana gelmiş, jetin kontrolünü kaybeden pilot güvenli bir şekilde kendini fırlatmayı başarmıştı. Uçaktaki arızaya dair detaylı bilgi verilmedi.

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