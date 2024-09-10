ABD’de enflasyon beklentisi değişmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi’nin yayımladığı ağustosa ait Tüketici Beklentileri Anketi’nin sonuçlarına göre, gelecek 3 yıllık süreci içeren medyan enflasyon beklentisi yine bu dönemde 0,2 puan artarak yüzde 2,5'e çıktı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarında, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ise ağustosta da değişim olmayarak yüzde 3'te sabit oldu.

Ülkede 5 senelik dönemi içeren medyan enflasyon beklentisi de değişim olmadı ve yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ağustosta 0,1 puan artarak yüzde 5'e yükseldi.

Hane halkı gelirindeki artışa yönelik beklenti de 0,1 puan yükselişle yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,6 olurken, kira için yüzde 7,3 ve sağlık bakımı için yüzde 8'e çıkarken, gıda için yüzde 4,4 ve üniversite eğitimi için yüzde 5,9'a geriledi.