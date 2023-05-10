ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi

ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri açıklandı. Enflasyonda ılımlı bir geri çekilme yaşandığı belirtiliyor.

ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi

Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Veriler çekirdek enflasyonda ılımlı bir geri çekilme yaşandığını gösterirken, manşet veri de beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri çekirdek göstergelerde ılımlı bir geri çekilmeye işaret ederken, Fed'e sıkılaşma patikasında ara verme imkanı sunduğu yönünde değerlendirildi.

TÜKETİCİ FİYATLARI YÜZDE 0,4 ARTTI.

Yıllık olarak enflasyon yüzde 4,9 olarak açıklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de tüketici fiyatlarının Nisan ayında aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek göstergelere bakıldığında ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Nisan'da aylık olarak yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 5,5 arttı.

Çekirdek enflasyonda ise aylık beklenti yüzde 0,4; yıllık beklenti ise yüzde 5,5 olmuştu.

Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 5,6; aylık olarak ise yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

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