ABD'de enflasyon rakamları açıklandı altın artışa geçti

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bakanlığın bilgilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta Temmuz 2022'den bu yana ilk kez değişim göstermedi. Aylık enflasyonun yüzde 0,1 olması bekleniyordu. Tüketici enflasyonu nisanda aylık yüzde 0,3 olmuştu.

Amerika'da böylece enflasyon, mayısta yıllık bazda ise yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kaldı.Bu dönemde yüzde 3,4 olması beklenen yıllık enflasyon nisanda ise yüzde 3,4 oranında çıkmıştı.

BARINMA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 yükselirken, üst üste dördüncü ayda da artış kaydetti. Mayıs ayında gıda endeksi de yüzde 0,1 artarken, enerji endeksi yüzde 2 düştü. Bu düşüşte benzin ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Çekirdek enflasyon nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 olmuştu.

ALTIN FİYATLARI ARTTI

ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber ons altın 2328,50 doları gördü. Şu sıralarda ons altın yüzde 0,85 artışla 2339,02 dolar seviyesinde.