ABD’de etkili olan kutup soğuklarında can kaybı 59'a yükseldi

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisini gösteren kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları hasar alarak devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrikler kesildi.

Buzlanma sebebiyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda okulda eğitime ara verilmek zorunda kalınırken, havayolu ulaşımında da aksamalar oldu. ABD medyasına göre ülke genelinde 12 Ocak’tan bu yana olumsuz hava koşullarına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi. En çok can kaybı 19 ile Tennessee'de oldu. Yerel ve eyalet yetkililerine göre Oregon'da 9, Illinois ve Mississippi'de 6, Washington eyaleti ve Kentucky'de 5, New York eyaletinde 3, Louisiana'da 2, Arkansas, Wisconsin, Wyoming ve New Hampshire'da birer ölüm kayıtlara geçti.

Dondurucu soğukların hafta sonunda da ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği konusunda uyarılar yapıldı.