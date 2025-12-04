ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, ABD Hava Kuvvetleri Thunderbirds ekibine ait olduğu belirtilen bir F-16 savaş uçağı düştü.

RUTİN EĞİTİMDEYDİ

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü.

Uçağın pilotu, zamanında fırlatma yaparak kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Uçağın, Death Valley (Ölüm Vadisi) bölgesi yakınlarında, Trona Havalimanı’nın güneyine düştüğü bildirildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde savaş uçağının tamamen alevler içinde kaldığı görülüyor.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, fırlatma koltuğunu başarıyla kullanan pilotun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.