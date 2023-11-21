ABD’de gizemli virüs alarmı. Sadece köpekleri öldürüyor

CNN’de yer alan habere göre, Oregon Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre "gizemli" vakalara ilk olarak Portland kenti ve Willamette Vadisi bölgelerinde rastlandı.

Hastalığın nedeni bir solunum yolu virüsü gibi görünse de yapılan testlerde herhangi bir tanı koyulamadı. Birkaç köpekte, bilinen bir solunum yolu virüsü olan M. Cynos testi pozitif çıktı ancak uzmanlar ölümlerin nedeninin bu olmadığı konusunda emin.

Yetkililer, vakaların küçük bir kısmının ölümle sonuçlandığı bildirilirken, eyaletler arasında da yayılan hastalığa karşı geniş çaplı örnekleme çalışması başlatıldığını, uzman veterinerler ve bilim insanlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi. Oregon Veteriner Hekimleri Birliği'ne göre hastalığın ilk semptomu "öksürük". En az altı ile sekiz hafta süren orta şiddetteki kronik öksürük bir anda şiddetlenebiliyor ve o andan sonra 24 ila 36 saat içinde zatüreye dönüşebiliyor. Antibiyotiklere ya çok az yanıt veren ya da hiç yanıt vermeyen vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanıyor.

Birlik'ten yapılan duyuruda, köpek sahiplerine "Öksürük, hapşırma, burun-göz akıntısı ve uyuşukluk gibi belirtiler varsa bir veterinere başvurun" denildi. Ayrıca "Evcil hayvanınızın diğer köpeklerle temasını azaltın, hasta görünen diğerlerinden uzak tutun ve ortak su kabı kullanımından kaçının" uyarısı yapıldı. TIME'a konuşan Oregon Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Laboratuvarı Müdürü Kurt Williams ise evcil hayvan sahiplerine "paniğe kapılmamaları" çağrısında bulunarak "Köpeklerinizin aşılarının tam ve güncel olduğundan emin olun" dedi.