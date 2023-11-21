ABD’de gizemli virüs alarmı. Sadece köpekleri öldürüyor

ABD’de sadece köpeklerde görülen ve solunum yolu hastalığına sebep olan yeni bir virüs ortaya çıkarken, 200’ün üzerinde köpeğin bu virüse yakalandığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD’de gizemli virüs alarmı. Sadece köpekleri öldürüyor

CNN’de yer alan habere göre, Oregon Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre "gizemli" vakalara ilk olarak Portland kenti ve Willamette Vadisi bölgelerinde rastlandı.

Hastalığın nedeni bir solunum yolu virüsü gibi görünse de yapılan testlerde herhangi bir tanı koyulamadı. Birkaç köpekte, bilinen bir solunum yolu virüsü olan M. Cynos testi pozitif çıktı ancak uzmanlar ölümlerin nedeninin bu olmadığı konusunda emin.

Yetkililer, vakaların küçük bir kısmının ölümle sonuçlandığı bildirilirken, eyaletler arasında da yayılan hastalığa karşı geniş çaplı örnekleme çalışması başlatıldığını, uzman veterinerler ve bilim insanlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi. Oregon Veteriner Hekimleri Birliği'ne göre hastalığın ilk semptomu "öksürük". En az altı ile sekiz hafta süren orta şiddetteki kronik öksürük bir anda şiddetlenebiliyor ve o andan sonra 24 ila 36 saat içinde zatüreye dönüşebiliyor. Antibiyotiklere ya çok az yanıt veren ya da hiç yanıt vermeyen vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanıyor.

Birlik'ten yapılan duyuruda, köpek sahiplerine "Öksürük, hapşırma, burun-göz akıntısı ve uyuşukluk gibi belirtiler varsa bir veterinere başvurun" denildi. Ayrıca "Evcil hayvanınızın diğer köpeklerle temasını azaltın, hasta görünen diğerlerinden uzak tutun ve ortak su kabı kullanımından kaçının" uyarısı yapıldı. TIME'a konuşan Oregon Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Laboratuvarı Müdürü Kurt Williams ise evcil hayvan sahiplerine "paniğe kapılmamaları" çağrısında bulunarak "Köpeklerinizin aşılarının tam ve güncel olduğundan emin olun" dedi.

İlgili Haberler
Korkutan virüsü 2 saatte tespit ediyor. Türk araştırmacılar geliştirdi
Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili. Vücutta virüsten eser bırakmıyor. Bağışıklığı dipçik gibi yapıyor
Koronavirüs kabusu hortladı. Korkunç artış başhekimliklere gönderilen yazıyla ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı Gündem
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi' Gündem
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi Gündem
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu… Gündem
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu…
‘Teşkilat’ dizisine taze kan Magazin
‘Teşkilat’ dizisine taze kan